الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا لدول البحر المتوسط لبحث سبل تعزيز التعاون

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، السفير كريم أميلال سفير فرنسا لدول البحر المتوسط، والسفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين في مجالات حماية البيئة والمواصلات والثقافة.

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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا 

في البداية؛ رحب المحافظ بسفير فرنسا لدول البحر المتوسط على أرض الإسكندرية، والتي تعد الزيارة الأولى له. 

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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا 

وأكد على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون بين الجانبين في كل المجالات، لافتًا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية.

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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا 

من جانبه؛ قدم السفير الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، معربًا عن رغبته في زيادة التواصل وتقوية العلاقات المشتركة بينهما علي كل الأصعدة، وتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية في العديد من المشروعات التنموية.

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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا 

وخلال اللقاء؛ تمت مناقشة تفعيل مشروعات التعاون المشتركة التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري؛ كمشروع تدوير البلاستيك ومشروع الدراجات وتنمية أنشطة المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية.

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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا 
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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا 
سفير فرنسا توطيد العلاقات تعزيز التعاون مجالات حماية البيئة والمواصلات والثقافة محمد الشريف الإسكندرية

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