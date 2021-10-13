الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة تاجر بالإكراه فى حلوان

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهما بسرقة تاجر بالإكراه، حيث اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من شريك بمحل للفضيات - كائن بمحافظة القليوبية، بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معه على الصفحة الخاصة بالمحل ملكه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وطلب منه شراء كمية من المشغولات الفضية، على أن يتم التسليم بدائرة القسم، وحال حضوره للمكان المشار إليه فوجئ بشخصين بحوزة أحدهما سلاح نارى والآخر بحوزته سلاح أبيض قاما بتهديده والاستيلاء منه على المشغولات الفضية كرهًا عنه تحت تهديد السلاح ولاذا بالفرار.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى التوصل إلى مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة القسم "لأحدهما معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة صوت - سلاح أبيض والمستخدمان فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة القليوبية سلاح نارى قسم شرطة قاضي المعارضات وزارة الداخلية أمن فيس بوك مديرية امن القاهرة سلاح أبيض تجديد حبس عاطل

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