الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا: توقيف 145 مهاجرًا على متن قاربين متجهان إلى جزر الكنارى

قاربين متجهان إلى
قاربين متجهان إلى جزر الكناري

تمكن أفراد الإنقاذ الإسبان من توقيف 145 مهاجرًا على متن قاربين في المسار المائي من إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية.

وأوضحت خدمات الطوارئ لجزر الكناري أن أفراد الإنقاذ انتشلوا 90 مهاجرًا - من بينهم 47 من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء و43 آخرين من شمالي إفريقيا - من على متن قاربين تم اعتراضهما بالقرب من جزيرة "جران كاناريا" الإسبانية.

كما تمكنت خدمات الطوارئ من نقل 55 مهاجرًا آخرين - جميعهم من دول منطقة جنوب الصحراء - بعد أن تم إخراجهم من قارب في البحر بالقرب من جزيرة "فويرتيفنتورا" الإسبانية.


وتعد جزيرتا /جران كاناريا/ و/فويرتيفنتورا/ تابعتان لأرخبيل جزر الكناري الإسباني في شرقي المحيط الأطلسي، الذي تقع أقرب نقطة له على بعد 100 كيلومتر فقط من المغرب.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

«الصحة»: ذروة الموجة الرابعة من «كورونا» خلال أكتوبر الجاري

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس

خطوات التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول لمعرفة حركة الترقيات الجديدة أكتوبر 2021

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

«التعليم» توضح حقيقة قرار تقسيم الأسبوع الدراسي

حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول.. خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

د.محمد شادي

أزمة غذاء عالمية في الأفق

ثروت الخرباوي

برديات الكاهن آه ـ ياني ـ منه

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية التصدي لحرب إسرائيل على المقدسات المسيحية والإسلامية

الخارجية الفلسطينية: مليشيات المستوطنين تعيد إنتاج جرائم العصابات الصهيونية

"وعود واشنطن لإسرائيل".. ماذا حدث في لقاءات يائير لابيد بالمسؤولين الأمريكيين؟