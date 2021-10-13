إسبانيا: توقيف 145 مهاجرًا على متن قاربين متجهان إلى جزر الكنارى

تمكن أفراد الإنقاذ الإسبان من توقيف 145 مهاجرًا على متن قاربين في المسار المائي من إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية.

وأوضحت خدمات الطوارئ لجزر الكناري أن أفراد الإنقاذ انتشلوا 90 مهاجرًا - من بينهم 47 من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء و43 آخرين من شمالي إفريقيا - من على متن قاربين تم اعتراضهما بالقرب من جزيرة "جران كاناريا" الإسبانية.

كما تمكنت خدمات الطوارئ من نقل 55 مهاجرًا آخرين - جميعهم من دول منطقة جنوب الصحراء - بعد أن تم إخراجهم من قارب في البحر بالقرب من جزيرة "فويرتيفنتورا" الإسبانية.



وتعد جزيرتا /جران كاناريا/ و/فويرتيفنتورا/ تابعتان لأرخبيل جزر الكناري الإسباني في شرقي المحيط الأطلسي، الذي تقع أقرب نقطة له على بعد 100 كيلومتر فقط من المغرب.

