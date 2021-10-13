مسئول روسي: كوبا أبرز الشركاء الاقتصاديين لموسكو في أمريكا اللاتينية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، اليوم الأربعاء، إن كوبا تُصنف ضمن أبرز الشركاء الاقتصاديين الأساسيين لروسيا في قارة أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن الاتصالات الثنائية بين موسكو وهافانا مستمرة من أجل توسيع آفاق التعاون بين البلدين على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وقال بوريسوف -خلال اجتماعه مع نظيره الكوبي ريكاردو كابريساس في هافانا - "إن استمرار الاتصالات الثنائية المكثفة، بما في ذلك تلك التي تتم على مستوى الوزراء، تدل على السعى لتعزيز قنوات الحوار بين الجانبين، وتستمر هذه المحاولات الإيجابية الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء /إنتر فاكس/ الروسية.

وشدد المسئول الروسي الذي يقوم بزيارة عمل للعاصمة هافانا على أن كوبا تحتل مرتبة متقدمة بين الشركاء الاقتصاديين لروسيا.