3 فئات عمرية تعاني منها: ماذا تصنعين مع تغيرات الدورة الشهرية؟

من التشنجات السهلة إلى التدفق الثقيل إلى المزيد من التقلبات المزاجية في فترة ما قبل الدورة الشهرية إليك ما يمكن توقعه عقدًا بعد عقد ومتى قد يكون التغيير في دورتك علامة على شئ خطير وفقا لموقع women's health.

في العشرينات من العمر

إذا كنت قد أمضيت معظم سنوات مراهقتك تعانين من عدم انتظام دورتك الشهرية فهذا أمر طبيعي بالنسبة للفتيات الصغيرات ألا يتم الإباضة بانتظام وقد يجعل هذا الأمر المراهقات يعانين من التقلبات فترة الدورة الشهرية والخبر السار هو أنه خلال فترة العشرينات ستنتظم فترة الدورة الشهرية وتصبح أكثر اتساقا.

وعلى الجانب الآخر، ستعانين من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية المصحوبة التشنجات وألم الثدي بشكل أكبر من العشرينات وإذا لم تكن معتادًة على التعامل مع هذه الآثار الجانبية كل شهر، فقد تكون مفاجأة غير سارة.

تغيير آخر رئيسي في الدورة الشهرية يميل للحدوث في العشرينات من العمر يتعلق بالانتقال إلى وسائل منع الحمل، فهذا هو العقد الذي تقرر فيه العديد من النساء المتزوجات البدء في تناول موانع الحمل الهرمونية التي تؤدي بدورها لإحداث تغييرات في التدفق المعتاد.

ويمكن أن تتسبب حبوب منع الحمل أو أي شكل آخر من وسائل منع الحمل الهرمونية كاللولب الهرموني أو حقن منع الحمل في اختفاء دورتك الشهرية، كما تمنع حبوب منع الحمل الإباضة، وبدون الإباضة لا يوجد تراكم لبطانة الرحم تدعو للتخلص منها.

في الثلاثينيات من العمر

يكون الحيض متوقعًا ومتسقًا في هذا العقد، لكن قد يكون الألم الشديد أكثر من تقلصاتك المعتادة علامة على مشكلة أكبر كنمو الأورام الحميدة التي تسمي الأورام الليفية، والتي يمكن أن تترك لك ألما شديدًا.

تغير آخر يحدث في الدورة الشهرية في الثلاثينات بسبب حدوث الولادة هو أن فتحة عنق الرحم تصبح أكبر قليلاً وبالتالي لن تعاني النساء من تقلصات رحمية مثلما كان يحدث سابقا.

أربعينيات العمر

تشير الأربعينيات من عمرك إلى بداية التقلبات الهرمونية في فترة ما حول انقطاع الطمث، وهى مقدمة لانقطاع الطمث ويستغرق هذا الوقت عادة من ثماني إلى 10 سنوات قبل انقطاع الطمث والذي يحدث في أوائل الخمسينيات من العمر حيث يستعد جسمك لخط نهاية الدورة الشهرية.

تؤدي التغيرات الهرمونية الطبيعية إلى زيادة عدم انتظام الإباضة وتقلب مستوى هرمون الاستروجين أنكِ قد تبدأين في مواجهة فترات ضائعة وتدفق أثقل، واكتشاف بين فترات الدورة الشهرية وامتدادات أطول من المتلازمة السابقة للحيض.

مهما كان عمرك تذكري أن دورتك الشهرية تقدم الكثير من الأفكار حول صحتك العامة لذلك إذا واجهت أي أعراض غير عادية قومي بمراجعة الطبيب فقد تكون فترات الدورة الشهرية غير المنتظمة أو التغيرات الجذرية في التدفق علامة على مشاكل الغدة الدرقية، أو متلازمة تكيس المبايض أو عدد من المشكلات الصحية الأخرى.