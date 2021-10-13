أبوشقرة نائبة «تنسيقية الأحزاب» تفوز بمنصب مهم باتحاد البرلمانات الإفريقية

فازت النائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي.

النائبة رشا أبو شقرة

وأجرت اليوم لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي انتخابات هيئة المكتب الجديدة لمدة عامين قادمين.

وترشحت النائبة رشا أبوشقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على منصب نائب الرئيس، وكانت قد ترشحت ضدها نائبة دولة مالي.

النائبة رشا أبو شقرة

وحققت رشا أبوشقرة الفوز بـ80%؜ من الأصوات مقابل 20% لنائبة مالي.

بينما فازت رواندا بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وفازت دولة بوركينا فاسو بمنصب المقرر بالتزكية بعد تنازل مرشحة النيجر لها عن المقعد.