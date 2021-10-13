«التوقيع غدًا».. تفاصيل مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان وقبرص

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توقيع مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، غدًا الخميس.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن مصر تتحمل تكلفة إنشاء المنشآت الخاصة بالمشروع على أراضيها فقط، ويتحمل الجانبان القبرصي واليوناني المنشآت على أرضيهما، على أن يتم تنفيذ الربط الكهربائي من خلال كابل بحري عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص ومنها لليونان، ويبلغ طول الكابل نحو 1650 كيلومترًا.

وفي ذات السياق، قال الدكتور أيمن حمزة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مشاريع الربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار، هى تحقيق للرؤية السياسية أن تكون مصر مركزًا محوريًا لتبادل الطاقة، خاصة لما تملكه من موقع استراتيجي، وحققت طفرة كبيرة في قطاع الكهرباء، ولديها احتياطي كبير من الطاقة الكهربائية يفتح الباب للتصدير.

وأضاف "حمزة " أن مصر لديها شبكة قومية قوية، وعلاقات طيبة مع دول الجوار، وهو ما انعكس على تلك المشاريع التي ستعود على مصر بمردود إيجابي اقتصاديًا، وعلى استقرار الشبكة القومية فنيًا.

ونوه بأن مصر لديها نظرة مستقبلية للربط بين الثلاث قارات "إفريقيا وأسيا وأوروبا"، لتصبح مركزًا للطاقة الكهربائية، في ظل ربط فعلي حاليًا مع السودان وليبيا في الجزء الإفريقي، ومع الأردن في الجانب الأسيوي.

وكان وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والتعاون الدولي رانيا المشاط، شاركا في توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، عبر الفيديو كونفرانس، ووقع العقد شركتا المصرية لنقل الكهرباء والسعودية للكهرباء اتفاقيات الكابلات والخط الهوائي ومحطات المحولات.

ويبدأ إطلاق المشروع الذي سيربط نحو 3 جيجاوات في العام 2023، وذلك بسبب تغيير المسار الرئيسي لخط الربط لتجنب مشروع مدينة نيوم التي تقيمها السعودية، واتفق الجانبان على أن تبدأ خطوات التنفيذ الفعلي للمشروع في 2022.