الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قصر ثقافة الفيوم يقيم عددا من الأنشطة الفنية والثقافية (صور)

قصر ثقافة الفيوم
قصر ثقافة الفيوم يقيم عدد من الأنشطة الفنية والثقافية

 أقام فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ونفذ قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة مجلة حائط عن حرب أكتوبر تحكي عن البطولات التي حققها الجيش المصرى العظيم، كذلك عقد قسم الثقافة العامة بالمكتبة محاضرة بعنوان "دور الأسرة فى وقاية الأبناء من المخدرات" حاضرتها هناء حسن وقد تضمنت المحاضرة دور الأسرة في توعية أبنائها من مخاطر المخدرات و كيفية استثمار وقت الفراغ بشكل سليم وكذلك دورها فى اختيار ابنائها  لاصدقائهم سواء في المنزل أو المدرسة أو النادي.

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كما عقد قسم التمكين الثقافي بالفرع جلسة حوارية حول سلبية الزواج المبكر بمركز أكاديمية الحياة للتخاطب أدارها د. بسام يوسف، وقد أوضح في حديثه أضرار الزواج المُبكّر على صحة المرأة كما ذكر أيضا مجموعة من المشكلات التي تواجه الأسرة مع هذا النوع من الزواج.

كذلك عقدت مكتبة جرفس الفرعية محاضرة بعنوان "مفهوم التطرف الفكري و العنف" لسمية محمد تحدثت فيها عن العنف فهو وليد الضجر والاهمال والأفكار المغلوطة واعطاء المبررات لاستباحة ما ليس من حق الفرد، كما أن تلك الأفكار تجعله مؤهلا بجرثومة الفكر التعصبي في أقصى صورة.

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وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات الزراعية، ومسئولي حماية الأراضي ورؤساء الجمعيات الزراعية، وممثلين عن الإدارة العامة لري شرق وغرب الفيوم، لمتابعة ملف التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، وآليات إزالة تلك التعديات سواء علي الترع أو المصارف، والإجراءات التى تم اتخاذها حيال المتعدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووكيلي وزارتي الزراعة، والري والموارد المائية.

خلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري، بسرعة حصر كافة التعديات الموجودة على المجاري المائية، والإزالات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات ذات الصلة، مشدداً علي ضرورة إزالة كافة التعديات القائمة خلال الفترة الزمنية المقررة.

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كما وجه المحافظ، بتكثيف عمل الفرق الميدانية، وذلك للانتهاء من حصر كافة حالات التعدي على المجاري المائية بمختلف أنحاء المحافظة، مع تقسيم هذه التعديات وفقاً لمدى تأثيرها بالسلب على منسوب المياه، وكذا إعداد توصيف دقيق لحالات التعدي سواء أكانت "جسيمة أو متوسطة أو بسيطة" مع توضيح آلية التعامل الملائم معها.

وأكد محافظ الفيوم، على أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات علي المجاري المائية صريحة، وسيتم تنفيذها بشكل حازم وفوري، بالتنسيق بين جهة الولاية، والمحافظة ومديرية الأمن، لافتاً إلى أن دقة البيانات تساعد فى التعامل مع كافة التعديات، للحفاظ على المقدرات المائية والزراعية.

قصر ثقافة الفيوم يقيم عدد الأنشطة الفنية والثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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