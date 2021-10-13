الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا للمتهم بهتك عرض «طفلة ناهيا»

هتك عرض
هتك عرض

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكم غيابي بمعاقبة متهم لإدانته بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، والمعروفة إعلاميا بـ"طفلة ناهيا"، بالسجن المشدد 15 عامًا.

وكشفت التحقيقات، أن بلاغ قدمته والدة الطفلة مقيمة في منطقة ناهيا بالجيزة، تتهم خلاله أحد الأشخاص بالتحرش بنجلتها.

وأوضحت والدة الطفلة في أقوالها أمام جهات التحقيق، أنها علمت بالجريمة بعد رفض شقيقتها الذهاب إلى دكان بقالة، محل عمل المتهم، وعندما استفسرت منها عن السبب، أخبرتها أنه يعتدي على شقيقتها  أسيل، وقالت أنها  استجوبت ابنتها التي أخبرتها أن المتهم خلع عنها ملابسها وتحرش بها، بعد اقتيادها إلى مسكنه بنفس المنطقة التي يقيمون بها، وعندما حاولت منعه كتم أنفاسها ومارس أفعاله رغمًا عنها.

وبحسب قرار الإحالة فقد استغل المتهم حداثة سن طفلة ناهيا وسذاجتها، واستدرجها إلى شقة خالية بمسكنه بمنطقة ناهيا بالجيزة، وأوهمها بممارسة بعض الألعاب، لكنه مارس معها علاقة جنسية نصف كاملة في عدة مناسبات، وأخبرها بكتمان السر بينهما، ولطبيعة الفتاة التي تتميز بكتمانها وعدم البوح بما داخلها حتى لوالدتها، منحه ذلك الاستمرار في فعلته أكثر من مرة.

وأخبرت خالتها التي تبلغ من العمر 13 سنة عن تعرضها للاغتصاب، وطلبت منها عدم إخبار والدتها خوفًا من العقاب، لكن خالتها لم تكتم تلك الجريمة، وأخبرت والدة الطفلة.

ووضع قانون العقوبات عددًا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءًا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267، على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

محكمة جنايات الجيزة السجن المشدد الحكم محل البقالة الفترة الماضية هتك عرض

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وائل لطفي

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