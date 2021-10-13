احتفالية «رسول الإنسانية المعلم والقدوة» بجامعة بنى سويف

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الاحتفالية الكبرى التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان "رسول الإنسانية المعلم والقدوة" بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف والتى تم إقامتها بمسرح الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عمر الفاروق مدير الإدارة العامة لاستطلاع الأهلة والمواقيت، نائباً عن فضيلة مفتي الديار المصرية والوفد المرافق لهم، ولفيف من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، كما شهد الحفل عددا من الفقرات الفنية في الإنشاد والابتهالات والمديح وكلمات متعاقبة في حب النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع فرقة نور القرآن فى مديح رسول الله، فيما تم ترجمة الاحتفالية بلغة الإشارة لذوي القدرات الخاصة من الحضور.

وأوضح الدكتور منصور أن الحفل يعد بمثابة رسالة تذكير للناس للاقتداء بالسيرة العطرة للنبي المصطفى، والتأكيد على أن مولد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والذي يحتفل العالم الإسلامي به، إنما هو احتفال بمولد القيم والمبادئ والأخلاق، وإحقاق الحقوق ونشر السلام لبناء الحضارة الإنسانية، وفق فطرتنا السليمة لإعمار الأرض لا إفسادها بالحروب والتطرف والإرهاب والفتن.

وأكد رئيس الجامعة أن الطريقة المثلى في ذكرى السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه، ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته وبأخلاقه وبإنسانيته وبالرحمة التي تعامل بها مع الناس، مشيرا إلى أن الاحتفال بذكرى مولد الرسول توكد ارتباطهم العميق بالنبى ونهجه العظيم.

وفى النهاية تم تكريم طلاب الجامعة من حفظة القرآن الكريم، وقام الدكتور منصور حسن بإهداء درع الجامعة إلى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية تسلمه بالإنابة عنه الدكتور على عمر الفاروق مدير الإدارة العامة لاستطلاع الأهلة والمواقيت نظرا لدور دار الإفتاء فى التعاون مع الجامعة.