حصاد 175 ألفا و910 فدان أرز منذ بدء موسم الحصاد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من حصاد 175 ألفا و910 فدان مزروع بمحصول الأرز بنسبة تخطت 82%، بالإضافة إلى كبس وتجميع 170 ألفا و403 أطنان قش أرز منذ بدء موسم الحصاد، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الأرز هذا العام بلغت 212 ألف و 47 فدان بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية على الجهات المعنية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة مشدداً على بذل الجهود اللازمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الاستفادة منه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تجهيز 79 نقطة تجميع بنطاق المحافظة بالإضافة إلى 88 موقع جديد لإستلام وكبس قش الأرز حيث بلغ إجمالي ما تم كبسة وتجميعه حتى الآن بنقاط التجميع ومواقع الحصاد 170 ألف و 403 طن قش أرز ، وتم الإنتهاء من فرم 99 ألف و630 طن وتشوين 81 ألف و762 طن قش أرز, بالإضافة إلي الاستفادة 25 طن مخلفات زراعية بتحويلهم إلى كومات أسمدة عضوية وعلف يوريا ، لافتاً إلي أنه تم تحرير 45 محضر حرق قش أرز للمزارعين المخالفين، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حصاد محصول الأرز هذا العام ، والعمل على مواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال توعية المزارعين بمدى خطورتها وأثرها على صحة الإنسان والبيئة وكونها إهداراً لأحد مصادر الثروة التي يمكن الاستفادة منها كعلف للماشية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف مؤكدا أنه تم توفير المعدات اللازمة لنقل وفرم وكبس المخلفات الزراعية وتوزيع المكابس الخاصة بكبس قش الأرز على مراكز التجميع بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامة تشغيلها.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه منذ بدء موسم زراعة الأرز قامت إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ 149 ندوة توعوية للمزارعين بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالطرق الحديثة لزراعة الأرز بهدف تحقيق أعلى إنتاجية له وكذلك طرق تدوير قش الأرز، وتعظيم الاستفادة منه من خلال تحويله إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية.