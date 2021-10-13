الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق فى بلاغات أيمن منصور ضد "الباز" و"الديهى" وأحمد موسى

أحمد موسي والديهي
أحمد موسي والديهي والدكتور محمد الباز

حققت النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء، في بلاغ مقدم من الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون السابق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ضد الإعلامي نشأت الديهي، بتهمة السب والقذف.

وكان الدكتور أيمن منصور ندا قد قدم بلاغات للنيابة العامة ضد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، والإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي أحمد موسى، اتهمهم فيها بالسب والقذف.

ومن المنتظر أن يتم التحقيق مع الدكتور محمد الباز، صباح يوم السبت المقبل، فيما سيتم التحقيق مع الإعلامي أحمد موسى صباح الأحد.

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