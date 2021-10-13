روسيا: على الكونجرس الأمريكى الامتناع عن اتباع نهج هدام تجاه موسكو

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إنه يتعين على أعضاء الكونجرس الأمريكيين- الذين يحاولون إفساد العلاقات الروسية الأمريكية "بإصرار مجنون"- الامتناع عن انتهاج الأساليب المدمرة في العلاقات الروسية الأمريكية.

ونقلت السفارة الروسية في واشنطن- حسبما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية- عن أنتونوف قوله تعليقًا على مبادرة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على المواطنين الروس بموجب قانون ماجنتسكي: "إن الإصرار الجنوني للمشرعين المحليين الذين يحاولون إفساد العلاقات الروسية الأمريكية أمر محير. والمحاولة الجديدة لفرض قيود على 35 روسيًا بموجب قانون ماجنتسكي هو أمر محير. كما أن الذريعة المفتعلة بهذا الشأن هي مثال واضح على ذلك".

وأضاف: "على ما يبدو، بهذه الطريقة أن الكابيتول يهدف إلى خلق وهم بين الناخبين، وهم (محاربة أعداء أمريكا)، وهو ما يختلقه بنفسه بدلًا من التعامل مع المشاكل الملحة لبلده".

ومضى قائلًا “ندعو أعضاء الكونجرس إلى التخلي عن الأساليب الهدامة”، لقد حان الوقت لكي يدركوا أنه لا يوجد بديل عن الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل مع روسيا، خاصة في مواجهة تضاعف التحديات العالمية.

من جهة أخرى، قال أنتونوف إن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك سيتوجه إلى الولايات المتحدة في غضون الأيام القليلة المقبلة للقاء مسئولي الإدارة الأمريكية ورجال الأعمال.

ونسبت وكالة أنباء تاس الروسية إلى أنتونوف قوله- في افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال الأمريكي الروسي عبر الفيديو كونفرنس- "يستمر التعاون الاقتصادي الروسي الأمريكي والتفاعل البراجماتي على مستوى الشركات. وهذه الأيام سيقوم نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك بزيارة العاصمة الأمريكية. وسيلتقي بممثلي الإدارة الأمريكية ورجال الأعمال على وجه الخصوص لبحث قضايا التجارة الثنائية والاستثمارات".

ووصف الدبلوماسي الروسي الولايات المتحدة بأنها “أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا”، وقال إن حجم العمليات هذا العام "قد يقترب من عتبة 30 مليارًا".

وأضاف أنتونوف أنه وفقًا لتقديرات مختلفة، تعمل في روسيا أكثر من 1100 شركة برأسمال أمريكي.

وتابع قائلًا: "أود أن أؤكد لكم أن السلطات الروسية لن تعاقب رجال الأعمال الغربيين على قرارات حكوماتهم غير الودية".