الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس طاجيكستان يصل باريس في زيارة رسمية

إمام علي رحمن
إمام علي رحمن

وصل رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، اليوم الأربعاء، إلى باريس، في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان في استقبال رحمن لدى وصوله إلى مطار أورلي في باريس، مجموعة من كبار المسؤولين بالحكومة الفرنسية، بحسب موقع “آسيا بلس” الإخباري الطاجيكي.
ومن المقرر أن يجري إمام علي رحمن اليوم محادثات مع ماكرون وكبار المسؤولين في الدولة الفرنسية؛ لبحث آفاق توسيع التعاون الثنائي بين طاجيكستان وفرنسا وآخر التطورات في أفغانستان.
ودعا الرئيس الفرنسي نظيره الطاجيكي لزيارة فرنسا خلال محادثة هاتفية بينهما في أغسطس الماضي.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين طاجيكستان وفرنسا، كانت قد أقيمت عام 1992.

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