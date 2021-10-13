الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

داوود حسين ووفد كويتي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي

زار الفنان الكويتي داوود حسين ووفد من فناني الكويت، بصحبة الفنانة الدكتورة عبير الجندى، مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر، وكان في استقباله فريق عمل المهرجان برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجاءت زيارة "حسين" كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية والتعاون المسرحي بين المهرجان وفنانى الكويت في دورات المهرجان المقبلة.

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داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي 

المهرجان يرأسه شرفيًا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

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داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي 

وكان قد كشف مؤخرًا مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، والذي يرأسه الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء المؤلفين المرشحين لنيل جائزة لينين الرملي فى التأليف المسرحي (النسخة الخامسة)، في دورته السادسة، والتي تشكلت لجنة تحكيم اختيارهم من الدكتور  مصطفى سليم من مصر، والكاتب عماد الشنفري من سلطنة عمان، والدكتور جاستن جون بيلي من جنوب السودان.  

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داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي 

وقد تضمنت فئة النص المسرحي الطويل كلًا من المؤلف محمود ياسين من مصر عن نص "آل هناك"، والمؤلف محمد سعيد محمد من مصر عن نص  "الخيط"، والمؤلف إياد هاني الريموني من الأردن عن نص "سيل العذاري"، والمؤلف ماريو منير من مصر عن نص "الأسطول"، والمؤلفة كوثر مشري من الجزائر عن نص "خبزة إسكافي"، والمؤلف إسماعيل إبراهيم من مصر عن نص "المقطوعة الموسيقية الأخيرة"، والمؤلف فادي أحمد من مصر، عن نص "مذكرات عم محروس"، والمؤلف هاني مصطفي قدري من مصر عن نص "سقط سهوا".

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داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي 

داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
داوود حسين ووفد كويتي يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي
الكويتى محمد صبحى لجنة تحكيم تعز سيناء الرى زيارة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الداي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقاف دكتورة ايناس عبد الدايم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ الدولي لفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم

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