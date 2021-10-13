الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تخصص 4.4 مليار دولار بصندوق اللقاحات ضمن أول حزمة اقتصادية فى عهد كيشيدا

لقاح
لقاح

كشفت مصادر حكومية أن اليابان تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار ين (أي ما يعادل 4.4 مليار دولار) يهدف إلى دعم الشركات في تطوير لقاحات للأمراض المعدية وأدوية جديدة، في إطار أول حزمة اقتصادية في عهد رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا.

وجاء في مسودة الخطة- وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء- أن اليابان "ستؤسس قاعدة بحث وتطوير للقاحات من الدرجة الأولى في العالم".

ومن المقرر إطلاق الصندوق بحلول مارس المقبل لمساعدة الجامعات اليابانية على الاستثمار في الأبحاث المستقبلية، ويسعى كيشيدا لتوسيعها في النهاية إلى حوالي 10 تريليونات ين.

وتعهد كيشيدا بتعزيز مكافحة الحكومة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وكذلك العلوم والتكنولوجيا اليابانية.

وجاءت فكرة الصندوق في الوقت الذي تخلفت فيه الشركات اليابانية عن الشركات الأجنبية المنافسة في تطوير لقاحات مضادة لكوفيد- 19، واضطرت البلاد إلى الاعتماد على الجرعات الأجنبية.
 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

طوكيو عهد كيشيدا صندوق اللقاحات اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

«التعليم» توضح حقيقة قرار تقسيم الأسبوع الدراسي

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول.. خلال ساعات

«الصحة»: 14 مصابًا في حريق «قاعة مهرجان الجونة»

الرئيس السيسي: حريصون على الاستفادة من الخبرات المجرية في مختلف المجالات

أمطار ورياح و«ليل لطيف».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

د.محمد شادي

أزمة غذاء عالمية في الأفق

ثروت الخرباوي

برديات الكاهن آه ـ ياني ـ منه

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"وعود واشنطن لإسرائيل".. ماذا حدث في لقاءات يائير لابيد بالمسؤولين الأمريكيين؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بينهم 3 أسرى محررين في الضفة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال