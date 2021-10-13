اليابان تخصص 4.4 مليار دولار بصندوق اللقاحات ضمن أول حزمة اقتصادية فى عهد كيشيدا

كشفت مصادر حكومية أن اليابان تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار ين (أي ما يعادل 4.4 مليار دولار) يهدف إلى دعم الشركات في تطوير لقاحات للأمراض المعدية وأدوية جديدة، في إطار أول حزمة اقتصادية في عهد رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا.

وجاء في مسودة الخطة- وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء- أن اليابان "ستؤسس قاعدة بحث وتطوير للقاحات من الدرجة الأولى في العالم".

ومن المقرر إطلاق الصندوق بحلول مارس المقبل لمساعدة الجامعات اليابانية على الاستثمار في الأبحاث المستقبلية، ويسعى كيشيدا لتوسيعها في النهاية إلى حوالي 10 تريليونات ين.

وتعهد كيشيدا بتعزيز مكافحة الحكومة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وكذلك العلوم والتكنولوجيا اليابانية.

وجاءت فكرة الصندوق في الوقت الذي تخلفت فيه الشركات اليابانية عن الشركات الأجنبية المنافسة في تطوير لقاحات مضادة لكوفيد- 19، واضطرت البلاد إلى الاعتماد على الجرعات الأجنبية.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.