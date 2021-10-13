روسيا تدرب الجيش السوري على استخدام قاذفات اللهب

كشف تليفزيون القوات المسلحة الروسية عن تنظيم دورات تدريبية لجنود الجيش السوري في ضواحي مدينة تدمر.

وأوضحت قناة "زفيزدا" التابعة للقوات المسلحة الروسية أن الهدف من الدورات التدريبية التي يشرف عليها المدربون الروس رفع مستوى المهارات للجنود السوريين الذين يتخصصون في استعمال قاذف اللهب، وتعليم من لم يتعامل مع هذا السلاح من قبل كيفية استعماله.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، اليوم، أن قاذف القذائف الحارقة يبدو للوهلة الأولى سلاحًا بسيطًا، إلا أن التعامل معه أمر غير بسيط لتعدد خصوصياته.

