الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تستضيف لقاء عبر الإنترنت حول مكافحة فيروس الفدية

فيروس الفدية
فيروس الفدية

أعلن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستضيف يومي 13 و14 أكتوبر، اجتماعاً افتراضيا رفيع المستوى، يشارك فيه مسؤولون من أكثر من 30 دولة من دول العالم، وذلك حول مواجهة استخدام برامج الفدية "رانسوم وير".

وقال المسؤول الأمريكي في تصريح للصحفيين خلال مؤتمر صحفي خاص عبر الهاتف، حسب ما نقله البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، دون الكشف عن هويته اليوم الأربعاء: "سيحضر هذا الحدث وزراء وممثلون رفيعو المستوى من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك ومن الاتحاد الأوروبي، من أجل تكثيف التعاون في مكافحة فيروسات الفدية وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يستمر على مدى يومين".

ووفقا له، فإن المشاركين في الاجتماع الافتراضي المذكور سيناقشون الجهود الجارية لمكافحة إساءة استخدام العملات المشفرة والقضاء على نشاط مستخدمي فيروسات الفدية ومحاكمة المخالفين، فضلاً عن التعاون في المجال الدبلوماسي كونه أداة لمكافحة هذا النشاط.

ووفقاً لهذا المسؤول، لم تدع الولايات المتحدة روسيا لحضور هذا الاجتماع الأول، متعدد الأطراف والمخصص لوضع استراتيجية لمكافحة فيروسات الفدية، إلا أنها لا تستبعد مشاركة الجانب الروسي في أحداث مماثلة في المستقبل.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الأسباب لذلك، بما في ذلك قيود مختلفة، مؤكداً أن عدم دعوة روسيا لحضور هذا المنتدى بالذات، لا يستبعد دعوتها إلى اجتماعات مماثلة مستقبلاً، في ضوء تعاون الدولتين في حل مشكلة برامج الفدية على أساس ثنائي فضلا عن وجود قناة منفصلة للمناقشة بنشاط حول مشكلة فيروس الفدية مع روسيا.

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وائل لطفي

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