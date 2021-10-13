سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تكون غدا الثلاثاء حالة الطقس نهارا، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية - حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما حالة الطقس ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (30% إلى 40% تقريبا، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

الاسكندرية 30 20

وادى النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 30 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 28 19

سيوة 31 17

بورسعيد 29 23

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 30 20

الاسماعيلية 32 21

السويس 32 21

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 20

نخل 33 19

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 32 17

الطور 29 24

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 24

الفيوم 32 21

بنى سويف 32 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

ادفو 42 26

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 38 22

شلاتين 36 24

ابو رماد 34 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23

