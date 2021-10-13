انتداب المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع حريق محول كهرباء بحلوان
انتدبت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، المعمل الجنائى لرفع الآدلة الجنائية من موقع الحريق الذى اشتعل داخل محول كهرباء بمنطقة كفر علو بمدينة حلوان ؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية؛ لاستكمال التحقيقات.
وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل محول كهرباء بمدينة حلوان ، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.