الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيينا: أزمة كورونا لم تنته بعد والإصابات اليومية تسجل 2614 حالة

كورونا
كورونا

أكد حاكم العاصمة النمساوية فيينا ميخائيل لودفيج اليوم الأربعاء، أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم تنته بعد، مشيرًا إلى أنه لا يزال التطعيم هو أسهل طريقة لحماية نفسك والآخرين على المدى الطويل.

وقال لودفيج - في تصريحات له اليوم عقب لقاء مع أطباء فيينا - "إنه من الضروري تكثيف الجهود من أجل زيادة معدل التطعيم في البلاد"، معتبرا أن الحصول على اللقاح صار ضرورة عاجلة.

يشار إلى أن الإصابات اليومية بجائحة كورونا ارتفعت مجددا اليوم لتبلغ 2614 حالة إصابة و15 حالة وفاة.
وبحسب بيان وزارة الصحة النمساوية، توزعت الإصابات على الولايات الفيدرالية على النحو التالي: العاصمة فيينا 472 والنمسا السفلى 446 وبورغنلاند 48 وكارينثيا 89 والنمسا العليا 720 وسالزبورغ 254 وستيريا 433 وتيرول 104 وأخيرا فورارلبرغ 48 حالة.

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