الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزيرة الصناعة: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس وتطوير المنتجات التراثية

نيفين جامع
نيفين جامع

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يقوم بشكل مستمر بتطوير الخدمات التي يقدمها لأصحاب المشروعات الصغيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم هذا القطاع وتوفير كافة الخدمات المالية وغير المالية الضرورية ومساعدة أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم ورفع كفاءتها لتتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية مما يمكن هذا القطاع من القيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطنى. 
وأضافت أن معرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز للعام الثالث على التوالي للمنتجات الحرفية واليدوية يعد تجربة رائدة وناجحة في تسويق المنتجات التراثية بشكل مختلف حيث يتضمن عدة فعاليات من أهمها عرض الأزياء الذى نظمه الجهاز بالتعاون مع مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى بهدف الارتقاء بالمستوى الفنى والحرفى لمصممى الأزياء التراثية والاستفادة من منتجاتهم في تقديم أزياء عصرية تصلح للتسويق الداخلى والخارجى. 
وأضافت نيفين جامع أن الجهاز حريص على تقديم مختلف الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال وحدة تطوير الأعمال بمعرض تراثنا والتي توفر لهم العديد من الخدمات التسويقية كتصميم العلامة التجارية (الشعار) ومساعدتهم على عمل مواقع اليكترونية وتسويق منتجاتهم اليكترونيا وتقديم استشارات متخصصة لتطوير كل منتج ليتناسب مع الروح المعاصرة والاحتياجات المعتادة للمستهلكين. 
جاء ذلك على هامش عرض الأزياء الذى قام جهاز تنمية المشروعات بتنظيمه تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية وفي إطار استمرار فعاليات معرض تراثنا وذلك بحضور الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز وقرينة رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من قرينات السادة الوزراء والمسئولين بالإضافة إلى ممثلى الجهات التنموية والدولية.

جدير بالذكر أن الجهاز قام بتنظيم عرض أزياء بالتعاون مع مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى لعدد من المصممات فى مجال الأزياء والإكسسوارات التراثية المشاركات في المعرض وقد تضمن العرض عدد من التصميمات الجديدة للأزياء التراثية المشغولة يدويا والمستوحاة من الثقافات المصرية المتنوعة والثرية، كأزياء التللي والسيناوي، وذلك من عدد من محافظات الجمهورية من بينها المحافظات الحدودية؛ سيناء والأقصر والوادي الجديد.

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