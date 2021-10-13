السفير المصري بتيرانا يلتقي مدير المتحف الوطني الألباني

التقى السفير محمد حيدر، سفير مصر في ألبانيا، مدير المتحف الوطني في تيرانا Dorian Koci، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين في ضوء التقارب الثقافي والعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمعهما، حيث أعرب عن الاهتمام بتنمية التعاون في مجال المتاحف والآثار، لا سيما في ضوء ما حققته مصر من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية على صعيد الاكتشافات الأثرية وبناء المتاحف على أحدث النظم العالمية، وما باتت تتمتع به من خبرات متراكمة في مجال المحافظة على التراث وترميم المقتنيات الأثرية وغيرها.

كما استعرض السفير المصري الإنجازات الأخيرة التي قامت بها مصر لتنشيط السياحة وتعريف العالم بمقومات مصر السياحية والثقافية، وأبرزها افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بتصميم ورؤية مصرية خالصة.

ومن جانبه، أكد المسئول الألباني تطلع المتحف الوطني الألباني للتعاون مع السفارة من خلال تنظيم فعاليات ثقافية لتعريف الشعب الألباني بالتاريخ والحضارة المصرية، فضلاً عن تطوير التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنه تعمل البلدان على تحسين العلاقات الاقتصادية للرقى بها إلى أعلى المستويات، وقد وصل حجم التبادل التجارى بين مصر والبانيا إلى 18.4 مليون يورو فى عام 2009، وبلغت الصادرات المصرية إلى ألبانيا 17.642 مليون يورو.

أهم الصادرات المصرية إلى ألبانيا هى الأرز والخضروات والأسمنت والغاز والسيراميك والسجاد ومنتجات النسيج والأدوات الصحية، أهم الصادرات الألبانية لمصر هى البقول وبلاط السيراميك وقرميد الأسقف والحبوب.

وترتبط الدولتان باتفاق ثقافى وعلمى وفنى وتجمع الألفة الثقافية بين البلدين والرؤية المشتركة من اجل مستقبل أفضل على أعلى مستوى، والسبب الاساسى للتقارب الثقافى بين البلدين هو الألفة التاريخية المذكورة، فضلاً عن أن نسبة المسلمين فى ألبانيا 70% من السكان و 20% من السكان أرثوذوكس وهما الديانتان اللتان يدين بهما المصريون، وتتميز ألبانيا ومصر بالتسامح الدينى بالنسبة للديانات المختلفة.