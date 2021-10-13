الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الاستعداد لمشروع التدريب العملي «صقر 90» لمجابهة الأزمات والكوارث بالسويس

اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على أن التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية بالأزمة ورؤساء الأحياء الاستعداد الجاد بالمعدات والأفراد لمواجهة أي أزمات أو كوارث قد تحدث، مؤكدًا على أنه تم وضع خطة مسبقة لكيفية الاستفادة من الإمكانيات والمعدات والسيارات وخطة نقلها في توقيت زمني محدد إلى موقع الحدث، مشددًا على أهمية تعظيم نقاط القوة والاستفادة من أي سلبيات وجدت خلال الأزمات السابقة والتأكيد على مراجعة جميع المعدات والأدوات والأفراد المشاركة في الأزمة.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده  اليوم محافظ السويس للإعداد والتجهيز لمشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة السويس الذي سيعقد في الفترة بين 14 إلى 16 نوفمبر 2021 ويستمر لمدة 3 أيام، بالتنسيق بين محافظة السويس والدفاع الشعبي والعسكري للتأكيد على جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية والقطاعات والمديريات والاحياء لمواجهة الأزمات والكوارث.

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وأكد صقر على التنسيق بين المجتمع المدني واتحاد الجمعيات الأهلية والشركات مع القيادات التنفيذية والأحياء والمديريات قبل وأثناء الأزمة.

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وفي اللقاء عرض مساعد المستشار العسكري للمحافظة مراحل مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة السويس ودور كل الجهات التنفيذية المشاركة في التدريب والوسائل المتاحة بكل قطاع ومديرية وجاهزية الأفراد والمعدات في حالة حدوث أزمة أو كارثة.

اجتماع محافظ السويس استعدادات مجابهة الأزمات الكوارث

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