تحرير 43 محضر حرق مكشوف لمخلفات الزراعة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 43 محضر حرق مكشوف للمخلفات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة،وذلك ضمن الحملات اليومية الميدانية بالقرى والمراكز التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، لرصد وتحرير محاضر ضد حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين.

- توزيع 26 مفرمة للمخلفات الزراعية على القرى والمراكز

وأوضح محافظ أسيوط، أن ذلك يأتي وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة، مؤكدًا على إنه تم توزيع أكثر من 26 مفرمة للمخلفات الزراعية على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها، وبخاصة قش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" بالتعاون مع مديرية الزراعية وتفعيل حملات التوعية والارشاد الزراعي.



وأشار المحافظ إلى إنه عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولى الزراعة والبيئة للتشديد على مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير المحاضر للمخالفين وتشكيل لجان بكل مركز لمواجهة تلك الظاهرة، مشددًا على جميع رؤساء المراكز والأحياء وإدارة شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الزراعة بتكثيف الحملات الميدانية لمنع حرق المخلفات والحرق المكشوف لمخلفات المحاصيل الزراعية بالحقول وذلك حفاظاً على صحة المواطنين ومنعًا للأضرار بالبيئة.

- تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مع أهمية استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز، وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدًا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمساءلة القانونية، لافتًا إلى تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وخاصة مخلفات الذرة والتي تلوث البيئة وتهدد صحة المواطنين وسلامتهم ومواصلة شن حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحرير محاضر للمخالفين للقانون الذي يحظر قطعياً الحرق المكشوف لأي مخلفات وفرض غرامة مالية على المخالفين.

- إجراءات رادعة ضد من يتم تحرير محضر له بحرق مخلفات



وأوضحت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم التنبيه على مديري الإدارات ورؤساء الجمعيات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة باتخاذ العديد من الإجراءات الرادعة ضد من يتم تحرير محضر له بحرق المخلفات الزراعية وتعرضه لوقف حصته من الأسمدة الزراعية، لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى حفاظًا على البيئة من التلوث تنفيذًا لتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية بالقضاء النهائي على الحرق المكشوف.

وأضافت هالة فرغلي مدير إدارة البيئة بالمحافظة، إنه تم تكثيف الحملات على قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة و رؤساء المراكز والأحياء وتفعيل عمل اللجان التي تم تشكيلها بكل مركز ، مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف وشن حملات يومية وتحرير محاضر فورية لحرق المخلفات الزراعية بمختلف القرى والنجوع وفرض غرامات على المخالفين ، تبدأ من ألف جنيه وتجاوز 50 ألف جنيه على حسب مساحة الأرض، مشيرة إلى إنه تم تم تحرير 34 محضر حتى الآن بمختلف المراكز منهم 26 محضر بقرى مركز منفلوط خلال يومين.