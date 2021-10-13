اليمن يأسف لـ«الصمت الدولي» أمام جرائم الحوثي

جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، التحذير من كارثة إنسانية وشيكة جراء حصار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران المتواصل على مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب، منذ قرابة الشهر.

وأعرب الإرياني - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأربعاء - عن أسفه بسبب صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في ‎مديرية العبدية، داعيا لممارسة الضغوط لرفع الحصار وفتح خط أمن لإخلاء الجرحى والمرضى ومرور المساعدات الغذائية والدوائية‏.

وأوضح الإرياني أن حصار مليشيا الحوثي المطبق على المديرية أدى إلى نفاد مخزونها من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف المعدات في المستشفى الوحيد بالمديرية، مشيرا إلى إصابة 160 مدنيا بجروح متفاوتة بينهم نساء وأطفال جراء قصف مليشيا الحوثي العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للقرى ومنازل المواطنين، وعجز المستشفى الوحيد بالمديرية عن تقديم الخدمات وتعذر إخلاؤهم لمناطق أخرى جراء الحصار‏، مؤكدا استهداف مليشيا الحوثي أكثر من 500 منزل، واستهداف قناصتها كل جسم متحرك في قرى (الحجلة، المذود، النمصية)‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بإدانة واضحة لجريمة حصار مليشيا الحوثي لعشرات الألاف من المدنيين وحرمانهم من كل وسائل الحياة بهدف تجويعهم وقتلهم باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، والعمل على تصنيف المليشيا "منظمة إرهابية" ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمو حرب".