سكتة الدماغية عند المراهق,, الأسباب والأعراض والعلاج

تُعرف السكتة الدماغية بأنها إصابة ناجمة عن انقطاع إمداد الدماغ بالدم، ويحتاج الدماغ حينها إلى أكسجين ثابت، يتم توفيره عن طريق الدم، أي تغيرات في تدفق الدم يمكن أن تقيد كمية الأكسجين التي تصل إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

ونرصد في السطورالتالية وفقا لموقع “ articles” الأسباب وعوامل الخطر والأعراض والتشخيص والعلاج والمضاعفات والوقاية من السكتات الدماغية عند المراهقين.

أسباب وعوامل الخطر للسكتة الدماغية عند المراهقين

قد يؤدي أي انسداد أو تأخير في إمداد الدماغ بالدم إلى الإصابة بسكتة دماغية، و إذا انقطع إمداد الدماغ بالدم بسبب انسداد الأوعية الدموية، فإن هذا يسمى الصدمة الإقفارية ، وإذا حدث بسبب نزيف في الدماغ ، فإنه يسمى السكتة الدماغية النزفية.

قد تزيد الحالات التالية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند المراهقين

- مشاكل القلب

- إصابات الرأس وإصابات أخرى

- اضطرابات الدم مثل مرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا

- تجفيف

- اضطرابات التمثيل الغذائي

- التهابات مثل التهاب الدماغ والتهاب السحايا

- الإعاقات الخلقية (العيوب الخلقية)

- ارتفاع ضغط الدم

- الاضطرابات الوراثية

- مشاكل تخثر الدم

- تشوهات الأوعية الدموية ، مثل التهاب الأوعية الدموية والتسلخ

علامات وأعراض السكتة الدماغية عند المراهقين

-تغيرت الحالة العقلية

- الالتباس

- النعاس

- النوبات

- صداع حاد

- الميل لاستخدام جانب واحد من الجسم

- مشاكل في الرؤية ، مثل عدم وضوح الرؤية ومشاكل حركة العين

- التقيؤ

- صعوبات في البلع

- تغير المزاج أو السلوك

- خدر أو ضعف في الوجه أو جزء من الجسم أو جانب واحد من الجسم

- مشاكل الكلام واللغة

- فقدان الوعي

علاج السكتة الدماغية عند المراهقين

يمكنك الاتصال بالرعاية الطبية الطارئة إذا ظهرت على ابنك المراهق علامات السكتة الدماغية لأن التدخلات المبكرة هي الأكثر فعالية. يمكن إعطاء العلاجات التالية اعتمادًا على شدة السكتة الدماغية وسببها ونوعها

- مكملات الأكسجين

- الأدوية المضادة للصرع للمراهقين الذين يعانون من النوبات

- أدوية للقضاء على جلطات الدم

- مميعات الدم

- نقل الدم

- جراحة إصابات الدماغ أو لتصحيح عيوب القلب

- إصلاح الأوعية الدموية المصابة