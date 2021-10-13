الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«برى» يدعو لجلسة عامة لمجلس النواب الثلاثاء لمناقشة تعديل قانون الانتخابات

نبيه بري
نبيه بري

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، لعقد جلسة عامة للمجلس الثلاثاء المقبل بقصر الأونيسكو الساعة 11 صباحًا، وذلك في مستهل دور الانعقاد الذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام.

وقال بري- في بيان اليوم الأربعاء- إن الجلسة الإجرائية تتضمن انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين للمجلس، وذلك عملًا بأحكام الفقرة الثانية من المادة (44) من الدستور والمادة (3) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وعقب الجلسة الإجرائية، تنعقد جلسة تشريعية لدراسة مشروع تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح الكوتا النسائية.

وكانت أكثرية أعضاء اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني، قد أوصت في 7 أكتوبر الماضي بتقديم موعد الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل لتكون في 27 مارس القادم بدلًا من مايو، مع إبقاء القانون دون تعديل باستثناء المهل الزمنية للانتخابات.

وعلي صعيد آخر،  سجلت وزارة الصحة بلبنان 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 545 مقيمًا و23 وافدًا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 630950 حالة.

وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي، تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8394 حالة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث.

لبنان بري قانون الانتخابات بيروت مجلس النواب اللبناني نبيه بري قصر الأونيسكو

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وائل لطفي

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