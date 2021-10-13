السجن 5 سنوات لـ8 موظفين بشركة مياة غازية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 8 مناديب مبيعات بشركة مياه غازية، بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفتهم وتغريمهم مبلغ مساو لقيمة ما اختلسوا وألزمتهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين عماد الدين الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، وأمانة سر محمد طه.

كان قرارالإحالة، قد كشف أن المتهمين بصفتهم من العاملين باحدي شركات المساهمة، مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة مياه غازية، اختلس المتهم الأول اموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفا بالأوراق مقدارها 144,278 مائة واربعة واربعين الف ومائتي وثماني وسبعون جنيه مصري والمملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته بأن تلقي تلك البضائع منها لتوزيعها علي العملاء واستحصل منهم علي قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها علي النحو المبين بالتحقيقات

المتهم الثاني

وأضاف أمر الإحالة بصفته من العاملين بالشركة اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفا بالاوراق البالغ مقدارها 142,439 مائة واثنين واربعين الف واربعمائة وتسعة وثلاثون حنيه مصري والمملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته بأن تلقي تلك البضائع منها لتوزيعها علي العملاء واستحصل منهم علي قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها علي النحو المبين بالتحقيقات

المتهم الثالث

واضاف امر الاحالة بصفته من العاملين باحدي شركات المساهمة " مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر " اختلس اموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفا بالاوراق البالغ مقدارها 84,435 اربعة وثمانين الف واربعمائة وخمسة وثلاثون جنيه مصري والمملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته بأن تلقي تلك البضائع منها لتوزيعها علي العملاء واستحصل منهم علي قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها علي النحو المبين بالتحقيقات

المتهم الرابع

كما اضاف امر الاحالة بصفته من العاملين باحدي شركات المساهمة " مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر " اختلس اموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفا بالاوراق البالغ مقدارها 111,896 مائة واحد عشر الف وثمانمائة وستة وتسعون جنيه مصري والمملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته بأن تلقي تلك البضائع منها لتوزيعها علي العملاء واستحصل منهم علي قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها علي النحو المبين بالتحقيقات

المتهم الخامس

وكما اضاف امر الاحالة بصفته من العاملين باحدي شركات المساهمة " مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر " اختلس اموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفا بالاوراق البالغ مقدارها 72,404 اثنين وسبعون الف واربعمائة واربعة جنيه مصري والمملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته بأن تلقي تلك البضائع منها لتوزيعها علي العملاء واستحصل منهم علي قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها علي النحو المبين بالتحقيقات

المتهم السادس

وأشار إلى أنه بصفته من العاملين باحدي شركات المساهمة " مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر " اختلس اموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفا بالاوراق البالغ مقدارها 53,247 ثلاثة وخمسين الف ومائتي وسبعة واربعون جنيه مصري والمملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته بأن تلقي تلك البضائع منها لتوزيعها علي العملاء واستحصل منهم علي قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها علي النحو المبين بالتحقيقات

المتهم السابع

ولفت إلى أنه بصفته من العاملين باحدي شركات المساهمة " مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر " اختلس اموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفا بالاوراق البالغ مقدارها 45,000 خمسة واربعين الف جنيه مصري والمملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته بأن تلقي تلك البضائع منها لتوزيعها علي العملاء واستحصل منهم علي قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها علي النحو المبين بالتحقيقات

المتهم الثامن

كما اشار أمر الإحالة بصفته من العاملين باحدي شركات المساهمة " مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر " اختلس اموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفا بالاوراق البالغ مقدارها 116,440 مائة وستة عشر الف واربعمائة واربعين جنيه مصري والمملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته بأن تلقي تلك البضائع منها لتوزيعها علي العملاء واستحصل منهم علي قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها علي النحو المبين بالتحقيقات

