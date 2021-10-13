السيطرة على حريق قاعة المؤتمرات في مهرجان الجونة 2021

أكد المركز الإعلامي لمهرجان الجونة، أن المكان الذي سوف ينعقد به المؤتمر الصحفي للمهرجان ليس له علاقة بمكان الحريق، كما أن حريق مهرجان الجونة 2021 تمت السيطرة عليه وجار حصر الخسائر.

جاء ذلك بعد نشوب حريق منذ قليل في قاعة مؤتمرات مهرجان الجونة 2021 والذي كان من المقرر إقامة حفل الافتتاح فيها غدا.

سبب حدوث حريق في مهرجان الجونة 2021

وأكد المركز أن حريق مهرجان الجونة 2021 جاء بسبب ماس كهربائي في منطقة الريد كاربت.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الجونة منذ قليل على حريق قاعة احتفالات مهرجان الجونة 2021 السينمائي في دورته الخامسة بعد أن شب حريق هائل في القاعة صباح اليوم.

وتعاملت سيارات الإسعاف والأطقم الطبية مع بعض حالات الاختناقات التي حدثت في حريق مهرجان الجونة 2021 وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجونة لتلقي العلاج.

اندلع حريق هائل في القاعة المقرر أن تشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وتحديداً منطقة السجادة الحمراء «الريد كاربت» بسبب ماس كهربائي.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعشرات سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

موعد افتتاح مهرجان الجونة 2021

وكان من المفترض أن تنظم إدارة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة 2021، اليوم الأربعاء، في تمام الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا بحضور عدد من صنَّاع المهرجان للكشف عن آخر التفاصيل الخاصة بالاستعدادات النهائية لافتتاح الدورة الجديدة من المهرجان مساء الخميس القادم.

يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر الجاري، حضور عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، بالإضافة إلى كل من؛ ليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

ويتضمن الحضور أيضًا؛ المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدي الاتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد وآخرين.