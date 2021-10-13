جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن إعداد وتأهيل أخصائي توحد

تنظم وحده برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية عن (إعداد وتأهيل أخصائي توحد)، وفقا لأخر ما توصل إليه العلم الحديث ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة.

تهدف الدورة التدريبية إلى تدريب الطلاب الراغبين في العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التوحد وإعداد أخصائي توحد واكتشاف ودعم المهارات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعمليه، كذلك مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.

تعقد الدورة التدريبية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، وتستمر لمدة أسبوعين حتى الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021 بمدرج (٨ أ) اعتبارا من الساعه ٩ ص حتى الساعه ٢ م، وذلك وتحت إشراف راشد عصام مدير عام رعاية الشباب، وياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية.