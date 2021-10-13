الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 672 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في شركة بالقاهرة

مستلزمات طبية مجهولة
مستلزمات طبية مجهولة المصدر

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 672 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته 672 ألف و225 قطعة مستلزمات طبية، مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الغش التجاري

رصد"الدستور" العقوبات التي يوقعها القانون على الغش التجاري، حيث إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنه ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.                        

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

عقوبة الغش التجاري شركة القاهرة دون ترخيص شركة لتجارة المستلزمات الطبية مباحث التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول.. خلال ساعات

الرئيس السيسي: حريصون على الاستفادة من الخبرات المجرية في مختلف المجالات

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

أمطار ورياح و«ليل لطيف».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس اليوم

حريق بقاعة «افتتاح مهرجان الجونة» (صور)

السيطرة على حريق قاعة المؤتمرات بمهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

د.محمد شادي

أزمة غذاء عالمية في الأفق

ثروت الخرباوي

برديات الكاهن آه ـ ياني ـ منه

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"وعود واشنطن لإسرائيل".. ماذا حدث في لقاءات يائير لابيد بالمسؤولين الأمريكيين؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بينهم 3 أسرى محررين في الضفة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال