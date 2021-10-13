المؤبد لقاتل والده بمعاونة اثنين من أصدقائه بالفيوم

قضت محكمة الجنايات بالفيوم برئاسة المستشار أيمن ممدوح، بالحكم المؤبد على شاب من قرية فيديمين قام بقتل والده عن طريق «ضربة شاكوش» وذلك بمعاونة اثنين من أصدقائه.

وتعود تفاصيل القضية لتاريخ 27-5-2021م، حيث شهدت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، واقعة بشعة، بإقدام شاب على قتل والده بشاكوش، وهو نائم في سريره، بمعاونة اثنين من أصدقائه.

وقال" أحمد س" أحد جيران المجني عليه، لـ"الدستور" إن تفاصيل الواقعة تعود عندما حدث خلافات بين الابن ووالده، على خلفية عدم ذهابه لتأدية الخدمة العسكرية، ومحاولته الحصول على المال من والده بأي طريقة، ولكن الأب رفض، وحدثت مشاجرة بينهما، حتى فوجئ الجميع مساء أمس الأربعاء، بخبر قتل الأب.

وكان قد تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور قسم شرطة سنهور، بالعثور على جثة محمد عمر مرسي، 52 عامًا، جزار، داخل منزله بقرية فيديمين.

وكثفت أجهزة البحث الجنائى بالفيوم، جهودها لكشف غموض مقتل جزار داخل منزله بقرية فيديمين، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد خالد صلاح، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، تحت إشراف اللواء صبري العزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، لكشف ملابسات الجريمة، إذ عثر عليه مقتولًا نتيجة ضربه على رأسه بـ"شاكوش".

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة سنورس لمباشرة التحقيق، الذي قامت بمعاينة مسرح الجريمة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم واستدعاء الطب الشرعي لعمل تقرير مفصل وتم القبض على أولاده وزوجته لاستجوابهم، واستخراج تصريح بدفن الجثة.

وتبين من التحريات أن ابن المجني عليه وشهرته "موزة" قتل أبيه بمساندة اثنين من أصدقائه؛ لحدوث خلافات بينه وبين والده.

