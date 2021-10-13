الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لقاتل والده بمعاونة اثنين من أصدقائه بالفيوم

حبس
حبس

قضت محكمة الجنايات بالفيوم برئاسة المستشار أيمن ممدوح، بالحكم المؤبد على شاب من قرية فيديمين قام بقتل والده عن طريق «ضربة شاكوش» وذلك  بمعاونة اثنين من أصدقائه.

وتعود تفاصيل القضية لتاريخ 27-5-2021م، حيث شهدت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، واقعة بشعة، بإقدام شاب على قتل والده بشاكوش، وهو نائم في سريره، بمعاونة اثنين من أصدقائه.

وقال" أحمد س" أحد جيران المجني عليه، لـ"الدستور" إن تفاصيل الواقعة تعود عندما حدث خلافات بين الابن ووالده، على خلفية عدم ذهابه لتأدية الخدمة العسكرية، ومحاولته الحصول على المال من والده بأي طريقة، ولكن الأب رفض، وحدثت مشاجرة بينهما، حتى فوجئ الجميع مساء أمس الأربعاء، بخبر قتل الأب.

وكان قد تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور قسم شرطة سنهور، بالعثور على جثة محمد عمر مرسي، 52 عامًا، جزار، داخل منزله بقرية فيديمين.

وكثفت أجهزة البحث الجنائى بالفيوم، جهودها لكشف غموض مقتل جزار داخل منزله بقرية فيديمين، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد خالد صلاح، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، تحت إشراف اللواء صبري العزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، لكشف ملابسات الجريمة، إذ عثر عليه مقتولًا نتيجة ضربه على رأسه بـ"شاكوش".

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة سنورس لمباشرة التحقيق، الذي قامت بمعاينة مسرح الجريمة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم واستدعاء الطب الشرعي لعمل تقرير مفصل وتم القبض على أولاده وزوجته لاستجوابهم، واستخراج تصريح بدفن الجثة.

وتبين من التحريات أن ابن المجني عليه وشهرته "موزة" قتل أبيه بمساندة اثنين من أصدقائه؛ لحدوث خلافات بينه وبين والده.
 

الحكم بالمؤبد لقاتل والده بمعاونة اتنين بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول.. خلال ساعات

الرئيس السيسي: حريصون على الاستفادة من الخبرات المجرية في مختلف المجالات

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

أمطار ورياح و«ليل لطيف».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس اليوم

حريق بقاعة «افتتاح مهرجان الجونة» (صور)

السيطرة على حريق قاعة المؤتمرات بمهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

د.محمد شادي

أزمة غذاء عالمية في الأفق

ثروت الخرباوي

برديات الكاهن آه ـ ياني ـ منه

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"وعود واشنطن لإسرائيل".. ماذا حدث في لقاءات يائير لابيد بالمسؤولين الأمريكيين؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بينهم 3 أسرى محررين في الضفة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال