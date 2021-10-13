الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالنزهة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمنطقة النزهة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيارة حال توقفها بدائرة القسم وتبين أن مستقليها 5 أشخاص، "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم طبنجة، وطلقات نارية، جهاز لاسلكي، مبالغ مالية مقلدة، 53 لفافة مسلفنة بداخلها أوراق بلاستيكية على شكل عملة أجنبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم باستبدال "العملة الأجنبية" بسعر أقل من سعر السوق المصرفي والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لتبديل العملة المصرية لعملة أجنبية باستخدام المضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مديرية امن القاهرة النصب المواطنين منطقة النزهة مباحث القاهرة شكل عملة أجنبية

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وائل لطفي

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