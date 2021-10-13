الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعدت على والدته بـ«آلة حادة».. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدم زوج يبلغ من العمر واحد وثلاثون عامًا لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة؛ لرفع دعوى طالب فيها بإثبات نشوز زوجته، بالإضافة إلى اتهامه لها بالتعدى على والدته بآلة حادة بعد وقوع مشادة كلامية بينهما.

وقال “عبدالله .م” في دعواه:"لم يمر على زواجنا سوى 7 أشهر فقط، وخلال هذه المدة نحن في مشاكل لا تنتهي بسبب لسانها السليط، وتشاجرها الدائم معي على أتفه الأسباب، برغم أنني لم أقصر معها في أي شيء وطلباتها دائمًا مجابة".

وتابع الزوج:"كان زواجنا تقليدي جدًا وسريع، وصدمت فيها بعد الزواج، واضطريت لتحملها بعد حملها حتى أتمكن من تربية طفلى فى جوهادئ دون أى مشاكل ، فخلافاتنا الدائمة بسبب جلوسها على مواقع التواصل الاجتماعي طول الوقت ولا يوجد اهتمام منها لمسكن الزوجية ولا الطعام ولا أغراضى الشخصية وتشاجرنا كثيرا لكن بلا جدوى .

وأضاف عبدالله:"حضرت امى لزيارتى يومين  فطلبت منها الإهتمام بها وتجهيز لها طعام ومشروبات والجلوس معها طول الوقت حتى لا تشعر بأنها غريبة وبالأخص وأنها حضرت لزيارتنا أيام بسيطة وستعود لشقتها". 

لكن بمجرد ما حضرت والدتى للشقة وجدت من زوجتى معاملة سيئة للغاية ومقابلة فى منتهى قلة الذوق، حزنت والدتى كثيرا وطلبت منى إرجاعها لشقتها لكننى أصريت على بقائها على أملا بأن تحسن زوجتى معاملتها لها .

وأضاف الزوج:"استمرت والدتى بشقتى لمدة 3 أيام فقط، وخلال هذه الفترة، كانت تقابل زوجتى فى الشقة صدفة فقط، حتى فاض بيا الكيل منها  واتصلت بوالدها وحكيت له ما تفعله ابنته، فغضبت زوجتى من حديثى عنها لأهلها وتشاجرت معى ومع أمى وسبتنا بأبشع الألفاظ ، فحاولت ضربها لكن منعتنى والدتى ،فقامت بأخذ أغراضها وعندما حاولت أمى منعها حتى لا تتفاقم  المشكلة قامت بالتعدى عليها بالضرب بآله حادة “قطعة حديدية”  وبرغم ذلك لم اتهمها فى محضر رسمى بما فعلته خوفا على طفلى التى تحمله فى أحشائها، وقالت انها لن تعود لمنزل الزوجية الا بتعهد بعدم زيارة أهلي  نهائيا ، فلجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى نشوز ضدها.     

     

   

زوج زوجة طفل محكمة الاسرة دعوى نشوز

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