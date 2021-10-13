مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تستضيف مصر الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في شهر ديسمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، بحضور وفود من ١٦٠ دولة.



وأوضحت نرمين عبد الحميد مسئولة الاتصال والإعلام بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال ورشة عمل نظمها اليوم المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة حول أهداف التنمية المستدامة، أن المؤتمر يعقد مرة كل عامين، ويهدف إلى الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بكافة أشكالها، وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة وبناء القدرات على جميع المستويات ولا سيما في البلدان النامية.