«عبد الوهاب» لـ«الدستور»: استقرار أسعار الزيت داخل المنظومة التموينية

أكد اللواء أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن أسعار الزيوت تشهد ارتفاعًا كبيرًا في السوق المحلية حيث وصل سعر لتر زجاجة الزيت بالسوق المحلية خارج المنظومة التموينية نحو 25 جنيهًا للتر للقطاع الخاص.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على استقرار أسعار الزيت، حيث يسجل 21 جنيه داخل منظومة السلع التموينية.

وأوضح أن أسعار الزيت ارتفعت بشكل كبير نظرًا لارتفاع أسعار الخامات عالميًا من الصويا والذرة، مرجعا ذلك لأزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على العالم، بجانب الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من الزيت يكفي من 4 إلى 5 شهور، منوها أن كافة التعاقدات مستمرة ولا يوجد أزمة في توفير الزيت.

وقد سجلت أسعار زيت الطعام “ الصويا المكرر”، أمس الثلاثاء، زيادات قُدرت بنحو 500 جنيهًا في الطن، في السوق المحلي، بعد أن سجلت زيادات اقتربت من حاجز الـ600 جنيهًا، قبل أربع أيام.

فيما تراجع زيت الأولين على الصعيد المحلي بنحو 200 جنيهًا في الطن، بينما استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، وأيضًا زيت الذرة الخام والمكرر بحسب البورصة العالمية للزيوت.