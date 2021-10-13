الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تكرّم وزير الأوقاف السوداني لجهوده في تفكيك خطاب التطرف

نصرالدين مفرح أحمد
نصرالدين مفرح أحمد

أعلنت وزارة الأوقاف السودانية، الأربعاء، أنَّ نصرالدين مفرح أحمد، وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، سيُكرّم، يوم 17 أكتوبر المقبل، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، ضمن احتفالات وزارة الأوقاف المصرية بالمولد النبوي الشريف.

وقالت وزارة الأوقاف السودانية- في بيان- إن التكريم يأتي لجهوده الوزير نصرالدين في نشر الفكر الوسطى المستنير وتفكيك خطاب التطرف.

وأعربت الوزارة عن سعادتها بالتكريم، قائلة إنه "يعتبر من دواعي الفخر والسرور والاعتزاز الذي يعد تكريمًا للسودان وشعبه ولحكومة الفترة الانتقالية".

يأتي ذلك في إطار تكريم وزارة الأوقاف السنوية لشخصية بارزة عملت على تعزيز الإسلام الوسطي المستنير في أي من بلدان العالم الإسلامي. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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