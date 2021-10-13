الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 28 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز الفتح

حملة إزالة المخالفات
حملة إزالة المخالفات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ الإزالة لـ 28 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز الفتح خلال يوم واحد بمساحة 3899 متر مربع مباني و4 قيراط و18 سهم زراعة ليكون إجمالي الإزالات منذ بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن 31 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 4149 متر مربع مباني و4 قيراط و18 سهم زراعة.

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وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مشيراً إلى تكليف العميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة وتنفيذ حملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية بمركز الفتح وبمشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأشرف فوزي نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والإدارة الهندسية والزراعة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومركز شرطة الفتح.

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كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

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وأكد محافظ أسيوط على استمرار إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

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وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والتعدي عليها دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

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وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التى يتم تحقيقها خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للازالات واستمرارها حتى 29 أكتوبر الجاري.

حملة إزالة المخالفات
حملة إزالة المخالفات
حملة إزالة المخالفات
حملة إزالة المخالفات
حملة إزالة المخالفات
حملة إزالة المخالفات
مجلس الوزراء أراضي زراعية اسيوط محافظة المهندس شريف إسماعيل اللجنة العليا محافظ أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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