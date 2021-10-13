الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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عالم

كوبا: تجارب سريرية لتحصين الأطفال دون سن الثانية ضد كورونا

جريدة الدستور

أعلنت كوبا استعدادها حاليًا لإجراء تجارب سريرية لتحصين الأطفال دون سن الثانية ضد كورونا بلقاحي (سوبيرانا 02) و(سوبيرانا بلس) محلي الصنع.

وقال رئيس مجموعة “بيوكوبافارما” للصناعات الدوائية في كوبا إدواردو مارتينيز - في مؤتمر صحفي، وفقًا لوكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية اليوم الأربعاء - إن التجارب السريرية على الأطفال دون سن الثانية يتم إعدادها بعد التحقق من سلامة اللقاحات.

وأشار مارتينيز إلى أن نتائج الدراسات السابقة وحملة التطعيم للأطفال فوق سن الثالثة ستسمح بالتقييم في الفئة العمرية المستهدفة حاليًا.

وكانت كوبا قد أطلقت الشهر الماضي حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و10 أعوام، وقالت إنها ضرورية للحد من تفشي سلالة "دلتا" المتحورة.

هافانا كورونا كوبا تجارب سريرية الأطفال تحصين الأطفال

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