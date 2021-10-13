الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين سوهاج: ضبط 1994 عبوة سلع غذائية مجهولة المصدر

مباحث التموين
مباحث التموين

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تمونيية لتحقيق أقصى درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل، حيث تم ضبط 1994 عبوة سلع غذائية مجهولة المصدر، وضبط طن و750 كيلو جرام فول وأرز بدون فواتير، و850 كيلو جبنة وصلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن مواد غذائية بشارع ببندرجرجا - ويقيم بذات الناحية لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون، وضبط صاحب مطحن مواني ويقيم دائرة قسم طهطا لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لإعادة نخلها وبيعها في السوق السوداء مخالفاً القانون، وتم ضبط 750 كيلوجرام دقيق بلدي، وضبط صاحب مستودع بوتاجاز بنجع العرب بقرية البلابيش قبلي دائرة مركز دار السلام ويقيم دائرة مركز دار السلام لعدم انتظام سجل 21 بترول والتصرف في 180 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم استهلاك منزلي المربوطة على البطاقات التموينية من حصة المستودع وبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط 5 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و4 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وقضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش.

 

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