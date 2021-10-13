السيطرة على حريق هائل التهم مخزن ساعات بالمرج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق التهم مخزن لبيع "الساعات"، في أحد عقارات شارع مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج محافظة القاهرة، دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال حريق بمخزن بشارع الشعراوي من شارع مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بقيادة المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث المرج وسيارات الإطفاء والإسعاف وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، العرض على النيابة للتحقيق.