«تجارة أسيوط» تستقبل الطلاب الملتحقين ببرنامج نظم المعلومات «BIS»

شهد الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، احتفال كلية التجارة باستقبال طلابها الجدد والقدامي الملتحقين بالبرنامج الدراسي نظم معلومات الأعمال (BIS).

وطبقت الكلية كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جانب من الاحتفال

حضر الاحتفال، الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتور محمد العدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي قايد منسق البرنامج، وطارق شريت مدير عام رعاية الشباب بالكلية، إلى جانب نخبة متميزة من رؤساء أقسام الكلية ومعاونيهم.

جانب من الاحتفال



كما شمل الاحتفال - أيضًا - حضور ضيوف جامعة أسيوط، وعماد عصام مدير التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان، وإسلام بركات مدير إدارة التجزئة والتسويق المصرفي ببنك التعمير والإسكان، ومنصور محروس مدير شركة GIG للتأمين، فضلاً عن مشاركة طلاب المستوي الأول والثاني وأولياء أمورهم.

وأشاد الدكتور شحاته غريب بدور أعضاء هيئة التدريس وجهودهم ومثابرتهم خلال أعوام الدراسة في دعم طلاب كلية التجارة مستوي (BIS) وحرصهم في الحفاظ علي سير العملية التعليمية لتأهيل الطلاب علي المنافسة في سوق العمل، داعيًا أبنائه الطلاب إلى أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية مع ضرورة الموازنة بينها وبين العملية التعليمية الي جانب إكتساب مهارة إدارة الوقت وإكتساب الخبرات التي تتناسب مع إحتياجات سوق العمل.

جانب من الاحتفال

ولفت إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية والتواصل الدائم مع الطلاب، وهذا ماتسعي إليه إدارة الجامعة لإعداد أجيال متميزة تسهم في بناء المجتمع وتنميته والنهوض به.

ومن جانبه أعرب الدكتور عبد السلام نوير، عن فخره واعتزازه بإنشاء برنامج "BIS" في رحاب جامعة أسيوط، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي يتجاوب مع متطلبات الدولة في التحول الرقمي.

جانب من الاحتفال

وأشاد بمضمون هذا البرنامج ورسالته وما يسعي إليه في تقديم خدمة تعليمية متميزة، والثناء بدور قيادات جامعة أسيوط في دعم المقر وإستقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات لتخريج طلاب قادرين علي مواجهة سوق العمل، متمنيًا لكافة الطلاب مزيدًا من النجاح و التفوق والاستمرار في تحصيل العلم لتحقيق ذاتهم.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال