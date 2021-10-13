الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تجارة أسيوط» تستقبل الطلاب الملتحقين ببرنامج نظم المعلومات «BIS»

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، احتفال كلية التجارة باستقبال طلابها الجدد والقدامي الملتحقين بالبرنامج الدراسي نظم معلومات الأعمال (BIS).
وطبقت الكلية كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

DSC_9265
جانب من الاحتفال

 حضر الاحتفال، الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتور محمد العدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي قايد منسق البرنامج، وطارق شريت مدير عام رعاية الشباب بالكلية، إلى جانب نخبة متميزة من رؤساء أقسام الكلية ومعاونيهم.

DSC_9258
جانب من الاحتفال


كما شمل الاحتفال - أيضًا - حضور ضيوف جامعة أسيوط، وعماد عصام مدير التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان، وإسلام بركات مدير إدارة التجزئة والتسويق المصرفي ببنك التعمير والإسكان، ومنصور محروس مدير شركة GIG  للتأمين، فضلاً عن مشاركة طلاب المستوي الأول والثاني وأولياء أمورهم.
وأشاد الدكتور شحاته غريب بدور أعضاء هيئة التدريس وجهودهم ومثابرتهم خلال أعوام الدراسة في دعم طلاب كلية التجارة مستوي (BIS) وحرصهم في الحفاظ علي سير العملية التعليمية لتأهيل الطلاب علي المنافسة في سوق العمل، داعيًا أبنائه الطلاب إلى أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية مع ضرورة الموازنة بينها وبين العملية التعليمية الي جانب إكتساب مهارة إدارة الوقت وإكتساب الخبرات التي تتناسب مع إحتياجات سوق العمل.

DSC_9257
جانب من الاحتفال

 ولفت إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية والتواصل الدائم مع الطلاب، وهذا ماتسعي إليه إدارة الجامعة لإعداد أجيال متميزة تسهم في بناء المجتمع وتنميته والنهوض به.
ومن جانبه أعرب الدكتور عبد السلام نوير، عن فخره واعتزازه بإنشاء برنامج "BIS" في رحاب جامعة أسيوط، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي يتجاوب مع متطلبات الدولة في التحول الرقمي.

DSC_9195
جانب من الاحتفال

 وأشاد بمضمون هذا البرنامج ورسالته وما يسعي إليه في تقديم خدمة تعليمية متميزة، والثناء بدور قيادات جامعة أسيوط في دعم المقر وإستقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات لتخريج طلاب قادرين علي مواجهة سوق العمل، متمنيًا لكافة الطلاب مزيدًا من النجاح و التفوق والاستمرار في تحصيل العلم لتحقيق ذاتهم.

DSC_9194
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
اسيوط طلاب اجراءات شئون التعليم والطلاب نظم المعلومات رعاية الشباب رئيس جامعة بناء المجتمع العملية التعليمية كلية التجارة التمويل العقاري جامعة أسيوط هيئة التدريس رئيس جامعة أسيوط نائب رئيس جامعة أسيوط العام الجامعي الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

أمطار ورياح و«ليل لطيف».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس اليوم

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

اليوم.. نظر دعوى عريان فهيم ضد منة فضالي في قضية «سعر الذهب»

سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 13-10-2021

تعاون بين «العدل» و«التعليم» للاستفادة من خدمات بنك المعرفة

استقرار أسعار الدقيق والردة والنخالة عند ارتفاعاتها اليومين الماضيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

د.محمد شادي

أزمة غذاء عالمية في الأفق

ثروت الخرباوي

برديات الكاهن آه ـ ياني ـ منه

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"وعود واشنطن لإسرائيل".. ماذا حدث في لقاءات يائير لابيد بالمسؤولين الأمريكيين؟

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس