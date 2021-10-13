مى عمر تبدأ تصوير «بعض ساعات فى يوم ما» الأسبوع المقبل

تبدأ الفنانة مي عمر تصوير دورها في الفيلم السينمائي الجديد "بضع ساعات في يوم ما" الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء التحضيرات الخاصة بالفيلم من بناء الديكورات وتحديد أماكن التصوير وتعاقدات النجوم المشاركين في البطولة.

وكانت مي عمر قد تعاقدت على العمل مؤخرًا، والذي من المقرر أن تقوم بتصويره بالتزامن مع فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي تشارك في بطولته أمام حسن الرداد وشيرين رضا.

تفاصيل فيلم “بضع ساعات في يوم ما”

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، رواية بضع ساعات في يوم ما تحكي عن مجموعة تفاصيل حياة الشباب، في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة قصص لشباب مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين ليلًا في كل قصة بالرواية.

أبطال فيلم بعض ساعات في يوم ما

ويكتب السيناريو والحوار محمد صادق، ويشاركه في كتابة السيناريو نورهان أبوبكر وشادن زهران، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبولبن، ويشارك في بطولة الفيلم كل من مى عمر، كريم فهمي، أحمد السعدني، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبي، وغيرهم.

على جانب آخر تستعد الفنانة مى عمر وفريق عمل مسلسل "لؤلؤ" لتقديم الجزء الثانى من العمل.

ومن المقرر أن يعقد فريق عمل المسلسل جلسات عمل للاتفاق على تفاصيل الجزء الثانى، ليبدأ الفنان والسيناريست محمد مهران فى كتابته تحت إشراف المخرج محمد سامى، ومن المتوقع ان ينضم عدد جديد من النجوم إلى الجزء الثانى.

يذكر أن أحداث الجزء الأول من مسلسل "لؤلؤ" درات حول قصة صعود مطربة من الفقر إلى الغنى والصراعات التي تحيط بها والمسلسل يتكون من 45 حلقة، ويقوم ببطولته كل من مي عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وإدوارد وهيدي كرم ونرمين الفقى وعماد زيادة وسلوى عثمان وحمدي هيكل وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإشراف على الكتابة والإخراج المخرج محمد سامي وإنتاج سينرجي.