الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصر الحلوة.. أسقف الكاثوليك بالغردقة يوزع حلوي المولد النبوي علي تلاميذ المدارس

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وزع القمص يؤانس اديب أسقف الأقباط الكاثوليك بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حلوى المولد على طلاب المدارس، بمرافقة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وأحمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة الابتدائية، وكمال سليمان رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالبحر الأحمر .

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وفي لفتة إنسانية حرص وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة هذا العام إدخال الفرحة والبهجة علي طلاب المدارس، وقام بشراء حلوى المولد وتوزيعها على طلاب الروضة " كي جي 1 " بمدرسة طه حسين الابتدائية بمدينة الغردقة لإدخال البهجة والسرور عليهم.

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- ذكرى عطرة تهل على الجميع في مصر أقباط ومسلمين بالمحبة والرحمة


 وقال القمص يؤنس أديب، إن ذكرى مولد الرسول هي ذكرى عطرة تهل على الجميع في مصر أقباط ومسلمين، بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتها، وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال من طلاب المدارس بعد عودتهم مرة أخرى إلى مدارسهم وتقديم شئ بسيط يعبر عن الحب والمودة فى ذكرى مولد الرسول الكريم.

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وأوضح وكيل الأقباط الكاثوليك، أن ذلك يدل علي الترابط والمحبة في وطن واحد وعلى النسيج الوطني بين الاخوة في الوطن، والذي رسخ مفاهيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وكان القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، قد استقبل الأسقف الروسي إلك سي، أسقف العاصمة الروسية موسكو، والسيده سامولينكو فيكتوريا برفقته، وذلك في زيارة لكنيسة الأقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة.

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وأكد وكيل مطرانية البحر الأحمر، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والدعم المعنوي وتقارب العلاقات بين شعوب البلدين.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
المولد النبوي مدينة الغردقة تلاميذ المدارس كاثوليك اسقف البحر الأحمر مطرانية الأقباط الكاثوليك وكيل وزارة التربية حلوى المولد النبوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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