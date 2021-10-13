«محشي مانجو» سر اختلاف أسماك الإسماعيلية التي تصدر للعالم

قال عبدالعزيز الطويل، بائع سمك في سوق الجمعة بالإسماعيلية - أقدم أسواق بيع السمك بالإسماعيلية- إن أسماك الإسماعيلية، مميزة عن أسماك باقي المحافظات، لاستخراجها من قناة السويس، والتي تعد ممر مائي ملاحي يحتوي على أشهى الأسماك، مشيرًا أنها تحتوي على نسبة دهون عالية في السمكة، ومذاقها مختلف عن باقي الأسماك، مما يجعلها مقصد جميع محبي الأسماك.

وأضاف أن أسماك الإسماعيلية تحتوى على نسبة بطارخ عالية أو كما يطلق عليه سمك محشي مانجو، نظرًا للبطارخ التي تحتويها الأسماك، مشيرًا إلى أن البطارخ المستخرجة من أسماك قناة السويس، أغلى أنواع البطارخ بسبب تصديره للخارج لأنها أفضل أنواع البطارخ في العالم "لبنان والمغرب وأسبانيا"، مشيرًا إلى أن أنواع عديدة من أسماك قناة السويس تصدر للخارج وهي "وقار والدنيس والقاروص"، مضيفًا تحديد سعر الأسماك هو نسبة الدهون فيها كلما زادت نسبة الدهون زاد سعرها.

وأوضح أن سمك الإسماعيلية، المستخرج من قناة السويس، يعيش في دورة ربانية مختلف عن أسماك المزارع، خاصة أنه دورة ربانية لا دخل لبشر فيها، حيث أن أسماك قناة السويس وخاصة مدينة الإسماعيلية لتوسطها محافظتي بورسعيد والسويس، تعد أفضل مرعى مائي، حيث أن أرض القناة نظيفة، والكركات تعمل على تنظيفها بشكل مستمر، مما يجعل أسماك الإسماعيلية مختلفة عن باقي الأسماك، مشيرًا الإسماعيلية تتميز بمصداقية أسماكها، مشيرًا أن أسماك الإسماعيلية هو أغلى أنواع الأسماك هو الإسمعلاوي، نظرًَا لتميزه واستخراجه بالكامل من قناة السويس، حيث أن أسماك القناة لحمها أبيض من الداخل، وسمين حيث يحتوى على نسبة دهون عالية.