في أشهر الحمل .. كيف تختارين ملابس تناسبك؟

تعتبر فترة الحمل من أجمل اللحظات التى تمر بها المرأة وتسعى أن تكون في غاية الجمال، لذا تختار ملابسها بعناية فائقة وغالبًا ما تكون ناعمة ومريحة مما يسمح بتوسيع منطقة البطن.

ووفقا لموقع "healthlin" نرصد ملابس مناسبة للحامل.

اختيار الملابس المناسبة للحمل

يعد ارتداء الملابس أثناء الحمل أمرًا ممتعًا ،مما يعزز الثقة بالنفس والشعور بالجمال لدى المرأة الحامل.

إليك بعض ما يجب فعله وما لا يجب فعله للأم الحامل:

- اخترِ ملابس خفيفة ومريحة لا ترتدي ملابس دافئة للغاية أو ملابس تعانق الرقبة بشدة.

- يمكنك اختيار الملابس التقليدية التي تتناسب مع شكلك وأسلوبك وتتناسب مع ميزانيتك.

- ارتدِ الملابس التي تدعم معدتك.

- حافظ على ملابسك بسيطة وتفاخر بأي فستان تحبه ، ولكن كن واثقًا منه.

- الجوانب المختلفة لاختيار ملابس الأمومة المناسبة لك

- يمكنك الإنفاق على ملابس الحمل وفقًا لنمط حياتك وميزانيتك وما إلى ذلك.

- يجب أن تتطور ملابسك مع تغير جسمك كل أسبوع، اختر الملابس التي تمنحك مساحة أكبر للتنفس - فكر في السراويل والتنانير ذات السوستة، ارتدي قميصًا طويلًا لتغطية التنانير أو البنطال بسحاب.

- تعتبر السترات العلوية جذابة أيضًا ، ولكن اجعلها نقطة للالتزام بالأقمشة الناعمة والمريحة والقابلة للتنفس.

- جربي ارتداء الألياف الطبيعية لأنها الأفضل، ومن ثم اختر المطبوعات الخفيفة وتجنب المطبوعات الكبيرة والجريئة، لإحساس فضفاض ومريح، ارتد قمصانًا أطول بأزرار.

- تلعب الموضة دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر باختيار الملابس في وقت الحمل ، لكن ضعي في اعتبارك أنك وصحة طفلك تأتي أولاً.

-اختيارالملابس التى تشمل مساحة إضافية للبطن والصدر، حيث تنمو أجزاء الجسم هذه في الأشهر اللاحقة.

- يتطلب الحمل للمهنيين الدائمين مزيدًا من العناية وارتداء الملابس المريحة ، دون خرق قواعد اللباس الاحترافي القياسية ، لمرحلة الحمل بأكملها.

- في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يمكنك التمسك بالملابس العادية.

- للأشهر اللاحقة، قد تحتاجين إلى ملابس الأمومة التي سيكون حجمها أكبر من ملابسك العادية.

- التزم بظلال الملابس الخفيفة والمتكاملة والأقمشة الناعمة التي تسمح لك بالتنقل دون الشعور بالانزعاج أو الانزعاج.

- يجب أن تؤدي القمصان الكبيرة المزودة بأزرار والسراويل والتنانير ذات المقاس الضيق إلى القيام بالمهمة. يمكنك أيضًا اختيار مجموعات من البلوزات والسترات غير الخاصة بالأمومة.

- يجب أن تدعم حمالة الصدر ظهرك وكتفيك ، ومع ذلك ، يجب ألا تشعري بالتوتر أثناء ارتدائها.