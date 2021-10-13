لترشيد المياه.. تأهيل وتبطين 2868 كيلو متر من الترع المتعبة

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، ضمن تنفيذ خطة استراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها.



إحداث نقلة حضارية لترشيد استهلاك المياه.



وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، انتهت، اليوم الأربعاء، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ٢٨٦٨ كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ ٩٥٢١ كيلو متر، في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب، وحل أزمة عدم وصول المياه للنهايات.



وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين، وفتح المجال امام تصدير هذه المنتجات الزراعية.



كما أكد المتحدث الرسمي أن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومى، مشيرًا إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار.



وأشار إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، بالإضافة إلى المساهمة فى إزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.