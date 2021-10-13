الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لودر» يقتل سيدة ويصيب نجلها بشبرا الخيمة.. والنيابة تُحقق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تباشر النيابة العامة بشبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في حادث صدم لودر أم ونجلها، ماتسبب في وفاة السيدة وإصابة الابن.

وفحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أنباء جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً وقوع حادث تصادم ووفاة سيدة وإصابة نجلها في محافظة القليوبية.

وكان قد تبلغ لقسم ثان شبرا الخيمة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة ومصاب.

 وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، تبين أنه أثناء قيام معدة ثقيلة "لودر" قيادة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم برفع القمامة من أحد المناطق بدائرة القسم وحال رجوعه للخلف اصطدم بإحدى السيدات ونجلها، ما أدى إلى وفاة السيدة وإصابة نجلها بكدمات متفرقة بالجسم .

وضبط قائد اللودر، وبمواجهته أقر بما جاء بالفحص،  وبسؤال زوج السيدة المشار إليها، وشقيقها أيدا ما جاء بالفحص واتهما قائد اللودر بالتسبب في الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

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