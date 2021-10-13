الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«فيسبوك» تحظر 986 حركة «اجتماعية عسكرية»

فيسبوك
فيسبوك

كشفت وثيقة صادرة عن منصة “فيسبوك”، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، عن حظر 986 حركة اجتماعية عسكرية.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن 986 مجموعة ووضعت على قائمة خاصة لـ "الحركات الاجتماعية العسكرية" المحظورة، ضمن قائمة أكبر تحمل اسم "الأشخاص والمنظمات الخطرة".

وتشير قائمة “فيسبوك” إلى الجماعات المسلحة، التي تروج للنزاع المسلح، وكذلك الجماعات التي تروج للعنف أو النهب أثناء الاحتجاجات.

وأشار موقع "ذا فيرج"، إلى أن القائمة تتكون إلى حد كبير من ميليشيات يمينية مع بعض المنظمات اليسارية أو الفوضوية أو العامة المناهضة للحكومة.

وتشمل قائمة "الأشخاص الخطرين" العصابات العنصرية البيضاء، ومجموعات الكراهية وفروع تنظيم القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية العالمية.

وعلى جانب آخر، ذكرت مجموعة "داون ديتكتور" التي ترصد أعطال الإنترنت، الثلاثاء، أن العديد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أبلغوا عن مشاكل في استخدامه اليوم.

وأعادت البلاغات مخاوف من حدوث عطل في "فيسبوك"، مشابه لما وقع قبل نحو أسبوع واستمر 6 ساعات، حيث عجز العديد من المستخدمين حول العالم عن الولوج إلى المنصة إلى جانب خدمات أخرى تابعة لها، شملت "واتساب" و"انستجرام" و"ماسنجر".

كاليفورنيا فيسبوك الاجتماعية العسكرية

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